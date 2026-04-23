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Termini e Condizioni

Trasloca la guardia medica a Ortona, la nuova sede è in piazza San Francesco

La comunicazione della Asl

redazione
Attualità
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Il servizio di continuità assistenziale (l’ex guardia medica) di Ortona cambia indirizzo. L’ambulatorio ha lasciato i locali dell’ospedale “Gaetano Bernabeo” e si è trasferito in piazza San Francesco.

La nuova collocazione è operativa all’interno del Distretto sanitario di Ortona, negli spazi destinati alla Casa di comunità.

La continuità assistenziale sostituisce il medico di medicina generale e garantisce l’assistenza medica di base per le situazioni non differibili che si verificano nelle ore notturne o nei giorni festivi e prefestivi.

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