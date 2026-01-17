Partecipa a Ortona Notizie

"Un raggio di sole" di Sonia Planamente vince il Premio internazionale Oscar Wilde

Cultura
Sonia Planamente, giovane scrittrice di CittÃ  Sant'Angelo, Ã¨ la vincitrice del Premio internazionale â€˜Oscar Wlideâ€™ con il suo romanzo â€œUn raggio di sole - L'amore di madre e figlia", Edizioni Kimerik.

"Questo premio prestigioso -commenta Sonia Planamente - non Ã¨ solo un onore personale, ma un importante evento culturale che ha acceso l'attenzione dei media italiani e internazionali. Oltre al premio ricevuto per il mio romanzo, sono stata elogiata per la mia visione culturale, considerandola un modello per le nuove generazioni di autori e promotori culturali.

Dedico questo fantastico premio al mio Abruzzo!"

 

 

 

 

 

 

