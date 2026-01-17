Intervento salvavista su neonata prematura di 610 grammi

E' nata alla 24Âª settimana di gestazione e pesava appena 610 grammi. Rischiava di perdere la vista, ma un intervento eseguito allâ€™Ospedale di Pescara ha cambiato il corso della sua storia.

Per la prima volta in Abruzzo, a Pescara Ã¨ stato eseguito un trattamento intravitreale su una neonata estremamente prematura affetta da una forma severa di retinopatia del prematuro. Lâ€™intervento Ã¨ stato effettuato dal Prof. Michele Marullo, direttore della UOC di Oculistica, evitando il trasferimento fuori regione e garantendo continuitÃ di cura alla bambina e alla sua famiglia.

Un lavoro di squadra - si evidenzia in una nota della Asl di Pescara - che ha coinvolto Terapia Intensiva Neonatale, Oculistica, Anestesia e Blocco Operatorio, reso possibile anche dalla presenza della TIN-Terapia Intensiva Neonatale allâ€™interno dellâ€™Ospedale di Pescara, fondamentale per la gestione dei neonati piÃ¹ fragili. Oggi la bambina Ã¨ a casa, sta bene e i controlli hanno confermato la completa regressione della malattia.

Nelle foto il prof. Marullo insieme a Susanna Di Valerio, direttrice della UOC di Terapia Intensiva Neonatale ed alcuni momenti del delicato intervento.

Una storia che racconta il valore della cura specialistica sul territorio, vicino alle famiglie, nei momenti piÃ¹ delicati.

LA NOTA COMPLETA - Per la prima volta in Abruzzo, presso lâ€™Ospedale di Pescara, Ã¨ stato eseguito un trattamento intravitreale con farmaci anti-VEGF su una neonata estremamente prematura, nata alla 24Âª settimana di gestazione con un peso di 610 grammi, affetta da una forma severa di retinopatia del prematuro (ROP).

La ROP Ã¨ una patologia oculare che colpisce i neonati pretermine ed Ã¨ caratterizzata da una crescita anomala dei vasi sanguigni della retina. In assenza di un intervento tempestivo, puÃ² evolvere verso esiti gravi, fino alla compromissione permanente della funzione visiva.

La piccola paziente Ã¨ stata presa in carico dalla Terapia Intensiva Neonatale ed inserita in un percorso assistenziale multidisciplinare che ha coinvolto la UOC di Oculistica, lâ€™Oftalmologia Pediatrica e lâ€™Anestesia del Blocco Operatorio. A seguito della valutazione clinica condivisa tra le Ã©quipe, Ã¨ stato deciso di procedere al trattamento intravitreale con farmaci anti-VEGF, oggi considerato uno degli approcci terapeutici piÃ¹ accreditati per le forme avanzate di ROP.

Lâ€™Ospedale di Pescara Ã¨ dotato di Terapia Intensiva Neonatale, struttura fondamentale per lâ€™assistenza ai neonati prematuri e ai nati con condizioni cliniche complesse. La presenza della TIN consente una presa in carico specialistica immediata fin dalle prime ore di vita e rappresenta un elemento essenziale per la gestione dei parti ad alto rischio, garantendo continuitÃ assistenziale e integrazione con le altre specialitÃ coinvolte nel percorso di cura.

Lâ€™intervento Ã¨ stato eseguito allâ€™interno dellâ€™Azienda, consentendo di evitare il trasferimento della neonata in strutture extra-regionali e garantendo alla paziente e alla sua famiglia la continuitÃ del percorso di cura nello stesso contesto assistenziale. Un aspetto di particolare rilevanza nei casi di estrema prematuritÃ , che permette di ridurre i disagi clinici, logistici ed emotivi legati alla mobilitÃ sanitaria fuori regione.

Il trattamento si Ã¨ inserito in un percorso di presa in carico continuativa, con follow-up specialistico programmato e condiviso tra le strutture coinvolte. I controlli successivi hanno confermato una totale regressione della malattia. La bambina Ã¨ attualmente a casa e le sue condizioni cliniche risultano buone, con un monitoraggio che proseguirÃ secondo i protocolli previsti.

Â«Lâ€™esecuzione di questo trattamento in un neonato di peso estremamente ridotto â€“ dichiara il direttore della UOC di Oculistica, Michele Marullo â€“ richiede unâ€™elevata integrazione tra competenze cliniche, tecnologie adeguate e organizzazione assistenziale. La possibilitÃ di seguire lâ€™intero percorso, dallâ€™intervento al follow-up, allâ€™interno della ASL di Pescara rappresenta un risultato di grande valore per il paziente e per la famigliaÂ».

Â«La gestione di neonati cosÃ¬ fragili â€“ aggiunge la direttrice della Terapia Intensiva Neonatale, Susanna Di Valerio â€“ Ã¨ il frutto di un lavoro quotidiano di Ã©quipe, fatto di competenze, attenzione costante e collaborazione tra reparti. Il fatto che oggi la bambina sia a casa e stia bene Ã¨ per tutti noi motivo di grande soddisfazioneÂ».

Soddisfazione Ã¨ stata espressa anche dal Direttore Generale della ASL di Pescara, Vero Michitelli: Â«Questa esperienza dimostra quanto sia importante investire nelle strutture, nelle professionalitÃ e nel lavoro di squadra. Ridurre la mobilitÃ sanitaria significa offrire alle famiglie risposte concrete sul territorio, soprattutto nei momenti piÃ¹ delicati.

Rivolgo un ringraziamento ai medici e agli infermieri della UOC di Oculistica, della Terapia Intensiva Neonatale e al personale medico e infermieristico dellâ€™Anestesia e del Blocco Operatorio dellâ€™Ospedale di Pescara, il cui contributo professionale e umano Ã¨ stato determinante per il buon esito dellâ€™intervento e del percorso di cura.

Un pensiero particolare va alla bambina e alla sua famiglia, che hanno affrontato un percorso complesso e delicato: sapere che oggi la piccola Ã¨ a casa e sta bene rappresenta il senso piÃ¹ profondo del nostro lavoro e dellâ€™assistenza che vogliamo garantire sul territorioÂ».

Lâ€™esperienza si inserisce nel percorso di sviluppo delle attivitÃ specialistiche aziendali e nel rafforzamento dellâ€™integrazione tra i reparti impegnati nella cura del neonato prematuro.

