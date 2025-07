“Per amore di Maria” tra i 10 libri finalisti del Premio Mariæ Nivis

La fanzine fotografica “Per amore di Maria”, a cura di Case di Fotografia e realizzata dalla fotografa e autrice Genny Di Filippo, residente a Montesilvano, è tra i 10 finalisti della sezione Autoprodotti del Premio Editoriale Mariæ Nivis 1567, promosso dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. Il premio, giunto alla seconda edizione, è uno dei principali riconoscimenti italiani dedicati al libro fotografico inteso come forma d’arte e strumento di diffusione culturale. Alla selezione 2025 hanno partecipato 95 titoli (42 autoprodotti e 53 editi da 31 case editrici italiane). La cerimonia conclusiva si terrà sabato 6 settembre nel Centro Italiano della Fotografia d’Autore di Bibbiena (AR), nell’ambito del Festival della Fotografia Italiana.

“Per amore di Maria” nasce dal percorso di mentoring fotografico “Oltre l’immagine” tenuto da Emanuela Amadio, fondatrice di Case di Fotografia, in cui l’autrice si è concentrata su una ricerca visiva e narrativa capace di valorizzare la memoria e le relazioni umane. Al centro della storia Maria, nata nel 1936 a Catignano, un piccolo paese dell’entroterra abruzzese. Attraverso il recupero di fotografie d’archivio e una narrazione orale raccolta con delicatezza e rispetto, l’autrice ripercorre le tappe di una vita segnata da sacrifici, silenzi e amore, restituendole nuova luce e voce. Il progetto prende forma nel 2021 come fanzine fotografica ed è il risultato di un lavoro corale. I testi e le immagini sono a cura di Genny Di Filippo; il design e impaginazione di Simone D’Angelo; i materiali d’archivio della famiglia Francesco Di Filippo; la curatela di Case di Fotografia; le carte Remondini, che fanno da sfondo alle foto d’archivio, per concessione esclusiva di Grafiche Tassotti S.r.l.

L’inserimento tra i finalisti rappresenta un importante riconoscimento per una pubblicazione indipendente, che unisce la forza del linguaggio visivo all’intimità della testimonianza personale, in un equilibrio narrativo capace di parlare a tutti. I venti titoli finalisti (10 autoprodotti e 10 editi) sono stati selezionati da una giuria di esperti composta da Giovanna Calvenzi, Maria Teresa Cerretelli, Denis Curti, Walter Guadagnini e Mario Peliti. I volumi resteranno esposti al pubblico fino al 21 settembre 2025 nello spazio editoriale del Festival, dove sarà possibile consultarli e votarli, affiancando la giuria nella scelta finale.