Il Club Inner Wheel di Ortona al Giubileo di Margherita d’Austria a Roma, giornata di emozione e amicizia

Una giornata intensa e ricca di significato quella vissuta dalle socie dell’Inner Wheel Club di Ortona, che hanno preso parte al Giubileo della Madama Margherita d’Austria, svoltosi a Roma sabato 19 luglio.

L’evento ha rappresentato un momento solenne e simbolico: il ritorno della “nostra Signora” nella capitale, nel segno della storia, della spiritualità e della condivisione.

Il Club ha sfilato in corteo storico, insieme alle associazioni dei territori attraversati dal Cammino di Margherita, fino alla Porta Santa. Un gesto carico di significato, che ha suggellato l’unione tra comunità diverse nel nome di una figura storica centrale per l’identità culturale dell’Abruzzo e non solo.

«Abbiamo portato i colori del nostro Club e della nostra città con emozione e gratitudine – dichiarano le socie – ma soprattutto lo abbiamo fatto insieme, come amiche, vivendo un’esperienza che resterà nel cuore di tutte noi».

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Franco Cespa, promotore e anima del Cammino di Margherita, per la passione e l’impegno profuso nella valorizzazione di questo importante itinerario culturale e spirituale. Il Club ha inoltre espresso gratitudine al Comune di Ortona per il sostegno e la partecipazione all’iniziativa.