"Il Contributo dei Patrioti del Sangro Aventino", presentazione del libro per l'ottantesimo anniversario della Liberazione

In occasione delle iniziative, organizzante dai Comuni di Atessa e Casoli, per ricordare l’Ottantesimo della Liberazione dal nazifascismo, sarà presentato mercoledì 23 aprile, alle 9:30, all'Auditorium Italia di Atessa, il libro su "Il Contributo dei Patrioti del Sangro Aventino", che contiene, tra gli altri, saggi dei professori Costantino Felice e Nicola Mattoscio, per ricordare Pietro Benedetti, le imprese della Brigata Maiella, gli uomini e le donne del nostro territorio che presero parte alla Resistenza.

Protagonisti della mattinata saranno gli studenti, i dirigenti scolastici e i docenti degli Istituti superiori "Spaventa" di Atessa e "Algeri-Marino" di Casoli.

Intervengono Luca Telese, Giulio Borrelli, Massimo Tiberini.

Testimonianza del Colonnello Francesco d'Amelio, figlio di un Carabiniere deportato nello stesso campo di lavoro tedesco di Dortmund, durante la Seconda guerra mondiale, dove finì i suoi giorni, a 22 anni, il militare atessano Giuseppe Fantasia.

Partecipazione straordinaria di ‘Nduccio (Germano D'Aurelio) che presenterà alcune canzoni dedicate alla libertà e alla Resistenza.

Saranno presenti alcuni tra gli autori del libro: Dina Colanzi, Linda Marcovecchio, Costanza Cavaliere, Annalisa Giuliani, Simona Auriemma, Ida D’Alonzo.