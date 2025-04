"Cantieri di comunitÃ ", partiti i laboratori per minori e i corsi del benessere

Il progetto "Cantieri di comunità", finanziato dalla Regione Abruzzo, nell'ambito dell'avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore e D.M. 141/2022 Risorse ADP 2022 – 2024 – Annualità 2024, è entrato nel vivo.

Sono partiti da Archi, Tornareccio e Perano i laboratori didattici rivolti ai minori, per promuovere l'incontro, la socializzazione e sviluppare competenze trasversali, dedicati alla scoperta del territorio e della biodiversità.

A Colledimezzo e Atessa, invece, sono iniziati i corsi di ginnastica dolce condotti da Alessio Cialfi, finalizzati al benessere delle persone e delle comunità come strumento utilissimo per contrastare le solitudini involontarie specie nella popolazione anziana perché, attraverso l'incontro e lo scambio, favoriscono il coinvolgimento attivo e partecipato di tutti.

Per Elisa Tano, presidente Il Melograno APS di Atessa: "È un'attività inclusiva, adatta a tutte le fasce di età e soprattutto a chi non ha mai fatto attività fisica specifica. Durante la lezione vengono eseguiti esercizi lenti e controllati di mobilità articolare e flessibilità muscolare. Il principale beneficio derivante dalla pratica di questa disciplina fisica è il miglioramento del proprio stato di salute e di forma generale. Inoltre, praticata in gruppo, permette di migliorare la socialità e il benessere psicofisico comunitario. Il corso è arricchito da un momento teorico informativo iniziale per una maggiore consapevolezza dei partecipanti sui benefici della ginnastica posturale e delle altre iniziative che ognuno può fare per il proprio benessere psicofisico e per uno stile di vita sano."

"Le azioni del progetto Cantieri di comunità sono pensate per rispondere ai bisogni sociali del territorio – spiega Rebecca Virtù, presidente del Circolo Legambiente APS, ente capofila dell'iniziativa - non a caso stiamo riscontrando un grande successo dei corsi che abbiamo attivato e molto interesse verso tutte le proposte. Il benessere delle persone è fondamentale per migliorare il benessere delle comunità e la socialità, in particolare delle persone anziane. Le attività rivolte ai minori sviluppano la conoscenza del territorio e dell'ambiente, migliorano la qualità dei legami sociali e favoriscono la socializzazione".

Il progetto, realizzato in partenariato con il Circolo Legambiente Green Lake Aps, Il Melograno Aps e Agesci Atessa 1 Aps, ha ricevuto il sostegno dei Comuni di Atessa, Altino, Archi, Bomba, Casoli, Colledimezzo, Paglieta, Perano, Tornareccio e le iniziative si svolgeranno in tutti i territori dei comuni coinvolti durante il 2025.