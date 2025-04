Gli allievi della Music & Art International Academy di Chieti a Dubai con il Maestro Mazzoccante

La Middle East Classical Music Academy (MECMA) con il Maestro, il Professor Giuliano Mazzoccante, torna a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per una quarta edizione: l'intenzione è quella di coinvolgere in un'esperienza unica, giovani artisti di talento provenienti da tutto il mondo.

Dall'Abruzzo, invece, saranno 42 gli allievi della Music & Art International Academy di Chieti che insieme alle proprie famiglie dal 6 al 21 aprile vivranno l'esperienza intensa di MECMA 2025: in questa occasione i ragazzi che saranno ospitati in hotel, frequenteranno le masterclass gratuitamente grazie alle borse di studio ed avranno la possibilità di studiare, sperimentare e crescere insieme sia come gruppo che nelle rispettive discipline strumentali ed avranno biglietti omaggio per tutti i concerti della 14a edizione del famoso InClassica International Music Festival (comprensivi di navette per gli spostamenti), che si terranno tutte le sere presso il Teatro dell'Opera di Dubai.

Acclamato a livello mondiale, InClassica, è uno dei più importanti festival di musica classica del mondo e porterà le più grandi stelle contemporanee all'Opera di Dubai, con uno spettacolo di due settimane di eccellenza musicale con un totale di 16 concerti, 2 orchestre internazionali e non meno di 5 direttori d'orchestra acclamati e 13 solisti premiati. Tra questi, artisti famosi come i violinisti Gil Shaham (USA), Maxim Vengerov (Monaco), e Daniel Lozakovich (Svezia), i pianisti Mikhail Pletnev (Svizzera) e Behzod Abduraimov (Uzbekistan), i violoncellisti francesi Gautier Capuçon e Edgar Moreau e tanti altri.

Il 19 aprile sarà proprio il Maestro Mazzoccante a suonare in concerto in duo con il violoncellista lituano Alexander Ramm: " quella a Dubai per i ragazzi sarà un'esperienza non solo bella ma anche importante: la presenza dei genitori, soprattutto per i più piccini, dà loro una maggiore sicurezza, anche nell'integrarsi in un contesto così ampio ed internazionale".

"Oltre allo studio torneranno a casa con un bagaglio di esperienze indimenticabili, nuove amicizie con ragazzi di ogni parte del mondo e preziose conoscenze su diverse tradizioni musicali apprese da colleghi di nuova conoscenza e da docenti di fama internazionale" – conclude il Maestro Giuliano Mazzoccante.