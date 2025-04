Auditorium Zambra, la stagione teatrale chiude con "Io e tu" di Lauren Gunderson

La stagione teatrale '24/'25 presso l'Auditorium Zambra di Ortona volge al termine con l'ultimo spettacolo previsto per venerdì 11 aprile alle ore 20.45: Unaltroteatro di Arturo Scognamiglio e Lorenza Sorino ospiterà "Io e tu" di Lauren Gunderson per la regia Gianluca Merolli con Aurora Spreafico e Derli Do Rosario Soares con la voce di Paola Sambo, Traduzione Andrea Paolotti e Chiara Loria. È uno spettacolo Viola Produzioni – Centro di Produzione Teatrale.

Un giorno, Anthony piomba in camera di Caroline, una sua compagna di classe che non aveva mai incontrato prima. Caroline, infatti, non va a scuola da anni per una malattia che la costringe in casa. Motivo di questa visita inaspettata è “Foglie d’erba” di Walt Whitman, tema di un compito a breve scadenza della loro insegnante di inglese.

Lei è cinica, arguta, dissacrante; figlia del contemporaneo e ipertecnologica. Distratta. Caroline potrebbe spezzarsi da un momento all’altro. Lui è saggio, cortese, vagamente anacronistico; ricco di passioni e appassionato. Anthony piace. Anthony è così radicato a terra che nessun vento potrebbe lambirlo.

L’incontro, che inizialmente sembra fallimentare, permette ai due ragazzi di conoscere se stessi e l’altro, mentre Whitman rimescola le carte della conversazione e delle loro vite: con un linguaggio tipico dei 17 anni svettano su temi per loro inattesi, nuovi. S’interrogano sulla morte, sui misteri della vita, sull’eroismo della poesia e proprio con le armi della poesia, apparentemente noiosa, si svela un mistero molto più profondo che li unisce. Il giorno della consegna è vicino, sta arrivando.

"Chiudiamo con uno spettacolo dedicato alla nuova generazione, due attori molto giovani sul palco che ci accompagnano in un viaggio all'interno di un periodo difficile come l'adolescenza, fatta di conflitti, paure, errori, incomprensioni. Uno spettacolo che, ci auguriamo, vedano sia gli adulti che i ragazzi. Pur essendo l'ultimo spettacolo della stagione, il Cinema Auditorium Zambra ha in serbo molte sorprese" – ammettono Sorino e Scognamiglio.