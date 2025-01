La Pro Loco Villa San Nicola celebra il dialetto ortonese in occasione della "Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali"

Quest’anno la Pro Loco Villa San Nicola

ha aderito alla Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali, promossa dall'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia e giunte alla 13ª edizione . Un'iniziativa che ha visto alcuni ortonesi riunirsi per celebrare e valorizzare il proprio patrimonio linguistico.

La Giornata è stata istituita dall’Unione Nazionale delle Pro Loco (Unpli) con “ il preciso intento di sensibilizzare istituzioni e comunità locali alla tutela e valorizzazione di questi patrimoni culturali; attività promossa per valorizzare dialetti e lingue locali, portatori di un immutabile senso di identità e comunità. ”



L'invito rivolto dalla Pro Loco a tutti gli appassionati è stato accolto con interesse e curiosità , alcuni hanno condiviso sui social i loro detti e proverbi in dialetto ortonese, utilizzando gli hashtag ufficiali #giornatadeldialetto e #dilloindialetto, ma l'iniziativa non si è limitata al mondo virtuale: molti hanno preferito inviare i loro contributi direttamente alla Pro Loco, arricchendo così un archivio prezioso per il patrimonio linguistico locale.

Domenica 19 gennaio, presso la sede della Pro Loco in contrada San Nicola, in occasione della tradizionale rassegna dei gruppi santonieri, che annualmente viene organizzata nei locali della sede a Villa San Nicola , dopo le esibizioni dei 5 gruppi intervenuti : Gruppo di San Donato, Gruppo di Bardella, Gruppo Amici del Sant'Antonio, Associazione di San Leonardo e Gruppo di Rocca San Giovanni,

i soci della Pro Loco e alcuni ospiti dell'associazione San Leonardo si sono alternati nella lettura dei detti e dei proverbi raccolti.



La presidente della Pro Loco Villa San Nicola, Franca D'Arielli,

e l'ing. Tommaso Iubatti, presidente dell'Università della Terza Età di Ortona e cultore del dialetto locale,

hanno tradotto e commentato i contributi raccolti, offrendo ai presenti un'interessante analisi linguistica e storica.



La Pro Loco ha adottato nel suo motto una delle frasi a cui ispira la sua attività:

VU LEMECE BBENE,CA NI COST NJEND

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )

Questo l'elenco dei detti locali raccolti, letti in dialetto ortonese e commentati:

CHI DA FE CUSSU CHI DA FE CHIESSIE

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )

SI VU FRECHE LU VICINE ARRIZT PREST LA MATINE

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )

ATTACCHE L' ASN ANDO DICE PADRONE

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )

FIJE DI HATT, SURG ACCHIAPP

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )

LU PORC QUAND JE’ SAZIJE ARVOTICHE LU TROCCHL

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )

SOPR’ A LU COTT, L’ACQUA VULLITE

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )

LA CIER SI CUNSUM E LA PRUCISSION NI’ CAMIN

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )

GNA ZE FE’? A GNA L’ANTICHE, PPRIME LA CUOCCHIE E DAPUO’ LA MIJJICHE

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )

’N TI FIDE’ MANGHE DI LA CAMICE CHE PUORT ‘N GOLLE

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )

LA PANZ PIEN, NI CRED A LU DIJUN

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )

MAZZ E PANELL FE’ LI FIJE BIELL

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )

CHESE E CHESARELLE,LA CHESE ME’ E’ LA CCCHIU BBELLE

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )

OGNI CHESE TE’ NE PENG ROTT

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )

CHI SI VUSCICH ‘N Z’ANNEG

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )

LI GUAI DI LA PIGNETE LI SA LA CHUCCHIER

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )

LI CHIACCHIER SI LI PORT LU VEND

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )

MUSSE OND, N’ARRICCONDE

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )

GNA’ TI FIE’ LU LETT,ACCUSCI TI C’ADDUORM

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )

STA BBONE ROCCHE,STA BBONE TUTTA LA ROCCHE

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )

LU URTUNESE: CHI MI SCI PURTETE? CHI MI SCI FATTE TRUVE’?

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )

SA FE’ PURE LU MAST A LU POCE - SA FE’ TUTT, PURE LA SELL A LU POCE

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )

ART DI TAT, MEZZ ‘MPARAT

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )

S’HA FATT NOTT E PU PORC N’ARVE’

vì

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )

VUSSE LA PRETE E ANNASCONNE LA MENE

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )

TAJE L’ACQUA E PASS LU VEND

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )

PURE LI PUCE TE’ LA TOSCE

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )

LI VUO? SI DICE A LU MMALETE

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )

MORT NU PEP, SI NI FE’ N’ATRE

( clicca sulla foto con il bordo colorato per vedere la lettura e il commento )





L'iniziativa della Pro Loco San Nicola rappresenta un importante occasione per la valorizzazione del dialetto ortonese, un patrimonio culturale che rischia di perdersi se non viene tramandato alle nuove generazioni. Grazie a questa iniziativa, in tanti hanno avuto l'opportunità di riscoprire le proprie radici e di condividere con gli altri la ricchezza e la bellezza del proprio dialetto.

Alcune fasi dell'esibizione di due dei “ gruppi santonieri ” che hanno partecipato alla rassegna :