La Sieco Akea Lancia la Sfida alla BCC Tecbus di Castellana Grotte

Proprio come la settimana scorsa, anche questo weekend la Sieco Service Akea Ortona sarà in viaggio verso il Pala Grotte. Nella sconfitta per 0-3 contro la Rinascita Lagonegro, gli ortonesi hanno giocato la propria partita casalinga sul campo neutro di Castellana Grotte. Ironia della sorte, nella giornata successiva gli abruzzesi si troveranno di fronte proprio la squadra locale, la BCC Tecbus di Lagonegro. Si bissa la trasferta. Un dejà vu per i ragazzi di Coach Denora, che si spera possa limitarsi soltanto al viaggio per terminare con il fischio d'inizio. L'obiettivo è infatti cambiare il risultato finale e conquistare una vittoria che manca da qualche turno.

«Abbiamo tutte le intenzioni di tirarci fuori da questo pantano in cui ci siamo cacciati» è il commento di Coach Francesco Denora. «I ragazzi stanno lavorando duri per ritrovare quelle sicurezze che abbiamo avuto sino a poco fa. In allenamento li vedo agguerriti come non accadeva da un po'. Ora bisognerà rispondere sul campo. Castellana non ci spianerà di certo la strada. Ha recuperato gli infortunati, tutti giocatori di qualità, e ha fame di punti. Noi però dobbiamo pensare a noi stessi e concentrarci sul nostro gioco, che dovrà essere più corale che mai. Siamo consapevoli che sarà difficile ma sappiamo anche di avere i mezzi per superare ogni tipo di difficoltà che incontreremo».

Una BCC che punta molto sulla qualità delle bande con Zornetta e l'opposto ex impavido Casaro. Occhio anche al reparto centrali presidiato dall'esperto Marra. All'andata la Sieco Akea ebbe la meglio con un rotondo tre a zero. La gara è in programma per domenica 26 gennaio alle ore 18.00 e sarà arbitrata dai Signori Pazzaglini Marco e Peccia Luigi.

Come sempre, la gara sarà visibile in diretta streaming sulla home page del sito impavidapallavolo.it