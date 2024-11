Tre nuovi volumi sull’agricoltura pubblicati dal prof. Silverio Pachioli

Ancora una volta Silverio Pachioli, agronomo e docente del prestigioso Istituto Agrario “C. Ridolfi” di Scerni, propone nuovi volumi per l’aggiornamento professionale di studenti, tecnici e agricoltori.

La collana “Manuali Pratici di Agricoltura”, ormai giunta alla pubblicazione del ventinovesimo volume, si arricchisce di tre titoli molto interessanti: 1) “fertilizzazione del vigneto, ambiente e qualità” 2) “olivicoltura sostenibile mediterranea” 3) “fertilizzazione sostenibile delle colture ortofrutticole, della vite e dell'olivo”

Il Prof. Pachioli, che tiene sempre a rimarcare la sua “appartenenza” all’Istituto Agrario “C. Ridolfi” di Scerni, prima come studente e oggi come docente, si augura che tanti nuovi giovani si avvicinino agli studi agrari per valorizzare sempre di più i territori e le loro popolazioni, le produzioni agroalimentari italiane, le tradizioni, l’ambiente.

La collana “Manuali Pratici di Agricoltura” è nata proprio con questo scopo e continuerà ad arricchirsi di nuovi volumi anche nel 2025. Infatti, per la primavera 2025 è prevista la pubblicazione di un “Atlante fotografico sulle avversità della vite”.