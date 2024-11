“ Accanto ai giovani “ - Una sfida da vincere insieme - Sabato 30 novembre, alle 10:00, presso Le Dimore in Via G. D'Annunzio a Ortona

Sabato 30 novembre, alle ore 10:00, presso Le Dimore in Via G. D'Annunzio a Ortona , si parlerà un tema che tocca profondamente le sfide sociali, culturali ed educative del nostro tempo: i disagi giovanili





Con l’aiuto di personalità autorevoli ed esperte, si analizzeranno le difficoltà che emergono o che si celano nelle emozioni dei ragazzi.



“ Il nostro obiettivo - sottolineano gli organizzatori - è quello di promuovere un dialogo costruttivo che permetta di sensibilizzare e coinvolgere tutte le figure educative, istituzionali e familiari che giocano un ruolo cruciale nel benessere dei giovani. Solo con una rete di supporto forte e coesa sarà possibile affrontare il disagio giovanile in maniera adeguata ed efficace. “

Intervengono:

L'Avv Maria Concetta Falivene,

avvocato civilista, Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Abruzzo. Nominata “tutore” nel tribunale per i minorenni di Napoli per attività di recupero dei minori (tra gli anni 2006 e 2012), Marina Falivene è, dal 2008, presidente nazionale dell’associazione Aiam (associazione italiana avvocati dei minori) da lei fondata.

Ed è stata recentemente nominata, nel 2019, anche direttore e coordinatore del settore diritti civili, istruzione e formazione dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Associazione Azimut Onlus che ha sede a Pescara, in via Aldo Moro.

il Dott Francesco De Cicco

Già Questore di Rimini e Chieti, componente del Tavolo tecnico per la prevenzione dei disagi giovanili presso il Garante dell'infanzia e dell'Adolescenza della Regione Abruzzo.