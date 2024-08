Il 24 settembre appuntamento con il Premio Gaetano Cespa, in giuria l’attore Enzo Iacchetti

Si rinnova l’appuntamento con la manifestazione “Premio Gaetano Cespa”, giunta alla sua sesta edizione, e dedicata al giovane artista ortonese scomparso nel 2018, a soli 29 anni. La manifestazione diventata, negli anni, uno degli eventi artistici più importanti della città è, come ogni anno, fissata per il 24 settembre giorno del compleanno dell’amato Gaetano.

L’evento si terrà nella cornice del Teatro Tosti. L’intento degli organizzatori è quello di dare modo ai nuovi talenti di emergere nel mondo dello spettacolo rinnovando, in questo modo, il ricordo di Gaetano Cespa attraverso ciò che lui stesso amava fare: cantare, ballare e recitare.

Un concorso gratuito e aperto a tutti i giovani non professionisti amanti dell’arte e della musica.

Sono tre le discipline ammesse (musica, danza e recitazione) che gareggiano in un’unica categoria. I partecipanti dovranno avere età compresa tra gli 11 e i 30 anni. Ci sarà un premio unico del valore di 1000 euro e un premio speciale per la categoria giovanissimi a scelta della giuria per un concorrente con età tra gli 11 e i 15 anni, una novità questa della sesta edizione. La giuria, sarà come ogni anno, d’eccezione: uno dei membri sarà l’attore Enzo Iacchetti.

Confermata come madrina e presidentessa di giuria Silvia di Stefano

L’incasso della serata, ed eventuali donazioni, saranno devolute in beneficenza all’ A.G.B.E. (Associazione genitori bambini emopatici). Per partecipare è possibile richiedere il regolamento e il modulo d’iscrizione all’indirizzo email dell’ organizzazione: premiogaeatanocespa@gmail.com.

Le candidature saranno accettate fino al 20 settembre.

I biglietti della serata saranno disponibili al botteghino del Teatro Tosti.