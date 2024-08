Concluso “Anch’io sono la Protezione Civile”

Sabato scorso, penultimo giorno di campo scuola, con i ragazzi sul tema il “Sistema Regionale di Protezione Civile” con Morena Serafini del Dipartimento Regionale di Protezione Civile con l’interessante modulo formativo, poi visita al campo dell'Assessore Carla Esposito , nel pomeriggio i ragazzi hanno preparato " il museo delle attività svolte" ( disegni su cartelloni).

La mattina di ieri è stata caratterizzata dalla presenza dell'Unità Cinofila del CB Club E. Mattei di Fano, i ragazzi sono diventati figuranti di una simulazione di ricerca in superficie, effettuata in un parco di San Salvo Marina. Al rientro al Campo l'accoglienza del Sindaco Emanuela De Nicolis, i genitori, cittadini, e Autorità del posto. I ragazzi hanno illustrato l'allestimento del Campo e Attraverso un "Museo" di cartelloni le attività svolte. Tutti sono rimasti affascinati, di quanto i ragazzi hanno compresoe apprezzato in questa fantastica esperienza .La sera presso il campo , cena conviviale con i genitori dei ragazzi partecipanti, dove hanno ricevuto notizie sulla Federazione Fir Cb di Protezione civile, con notizie dei loro figli e del come avevano vissuto una settimana da "campo sfollati", modello modulo 250 FIR CB.I genitori stessi sono stati entusiasti delle notizie che sono state trasmesse ai figli, alla presenza dell'Assessore alla Protezione Civile del Comune di San Salvo Tony Faga. Alfonso Buccigrossi responsabile territoriale FIR CB di San Salvo e Luciana Graziani Presidente regionale e responsabile della FIR CB Ortona esprimono grande soddisfazione per l'ottima riuscita del campo e progetto del Dipartimento di Protezione Civile e ringraziano il DPC e FIR CB per ciò che hanno trasmesso in questi anni. Ringraziano inoltre tutti i volontari che si sono adoperati in questa settimana di intenso lavoro con un arrivederci ad "Anch'io sono la Protezione Civile" 2025. Enzo Dossi