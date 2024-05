A Ortona "Non fate i bravi" di Nadia Toffa per il "Maggio dei libri"

Margherita Rebuffoni e Maurizio Toffa saranno i protagonisti del prossimo appuntamento del "Maggio dei libri" previsto per il 16 maggio alle ore 18.30 al Cinema Auditorium Zambra di Ortona gestito da Unaltroteatro di Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio: i genitori di Nadia Toffa, giornalista nota per i suoi servizi a sostegno dei più deboli come inviata per la trasmissione in onda su Italia1 "Le Iene" fino a che un brutto male, a soli 40 anni, il 13 agosto 2019 l'ha portata via, presenteranno "Non fate i bravi"(Chiarelettere edizioni) ed i l ricavato della vendita dei libri andrà interamente alla Fondazione Toffa , secondo la volontà espressa da Nadia .

A moderare l’incontro ci sarà la giornalista Alessandra Renzetti mentre l’attrice Lorenza Sorino leggerà alcuni brani del libro. L'intera rassegna di maggio è organizzata da Unaltroteatro e dalla Libreria Moderna, Fabulinus&Minerva di Micaela e Francesco Ortolano.

Nadia, che aveva tanta voglia di vivere ma appariva visibilmente sofferente soprattutto negli ultimi mesi di vita era la mascotte del programma "Le Iene"; molto amata dal pubblico e dai suoi colleghi è diventata a sua volta simbolo di forza interiore per aver affrontato la sua malattia senza perdere mai la speranza: le sue parole sono impresse nei cuori di chi l'ha amata e nelle testimonianze letterarie che la Mamma guerriero, Margherita, ha il compito di far conoscere.

"La Fondazione Nadia Toffa Onlus sta ottenendo un ottimo successo anche grazie alla generosità delle persone, stiamo girando infatti tutta Italia per presentare i libri di Nadia e mostrare tutte le nostre iniziative - spiega Margherita Rebuffoni, che è anche presidente della Fondazione. - La Fondazione utilizza i fondi raccolti per la ricerca oncologica e per sostenere Taranto e la 'terra dei fuochi', per cui Nadia si è tanto spesa; abbiamo raccolto fondi, per esempio, per permettere all'Ospedale Civile di Brescia di acquistare un neuronavigatore per prevenire e intervenire sui tumori al cervello. Nadia continua ad aiutare: speriamo di raccogliere altri fondi perché la ricerca ne ha bisogno e sono proprio le iniziative delle persone a sostenerla".

L'evento è gratuito ma è vivamente richiesta la prenotazione . In occasione della presentazione verrà offerto un calice di vino a cura dell’Enoteca regionale d’Abruzzo. La rassegna gode del sostegno di Donnè, Lions Club e Inner Wheel.

Il Cinema Auditorium Zambra è in via Don Bosco, 2 ad Ortona; per info è possibile chiamare il 345-4367809, mail: segreteria@cinemauditoriumzambra.com .

Social: @cinemauditoriumzambra, @unaltroteatro, @utfactory.

Per info sulla fondazione @fondazionenadiatoffaonlus.