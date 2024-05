A14: in Abruzzo chiusure notturne per lavori

Sull'autostrada A14, per consentire lavori di vario genere, nella settimana appena iniziata sono previste chiusure notturne in diversi tratti. Per lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di oggi, martedì 14 maggio, alle 6:00 di mercoledì 15 maggio, sarà chiusa la stazione di Val di Sangro, in entrata verso Pescara.

In alternativa Autostrade consiglia di entrare alla stazione di Lanciano.

Per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sempre dalle 22:00 di alle 6:00 di mercoledì 15 maggio, sarà chiusa la stazione di Ortona, in uscita per chi proviene da sud.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Lanciano. Sempre per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 maggio, sarà chiusa la stazione di Roseto degli Abruzzi, in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo.

(Ansa Abruzzo)