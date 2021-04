Cocciola : “Da un pezzo delle istituzioni ci si aspetterebbe qualcosa di più del buttarla a caciara “

Da un pezzo delle istituzioni ci si aspetterebbe qualcosa di più del buttarla a caciara, tant'è il regresso che viviamo.

Comunque, posto che ad un semplice cittadino quale sono, è incredibile venga chiesta una funzione di controllo da un ex assessore che invece ha avuto tempo e potere per cambiare le cose in ben due anni a disposizione, ammetto, tuttavia, che per il bene comune, vista l'ammissione di latitanza di Regione e Comune mi sarei dovuto attivare prima come mi chiede (in aiuto) l'ex assessore, faccio alcune considerazioni: il Decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, è quello che ha previsto all'art. 4 la possibilità di istituire nelle regioni meno sviluppate e in transizione come individuate nella normativa europea delle Zone economiche speciali (ZES) e che la Regione Abruzzo ha mosso i primi passi il 21 settembre 2018, con l'amministrazione Castiglione insediatasi nel giugno 2017, forse Febbo deve aver perso l'Agenda per commettere simili errori di date oppure era interessato ad altro.