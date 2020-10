Un progetto aperto e ambizioso per una Ortona migliore

Ortona 2030 rappresenterà la sintesi di un programma elettorale decennale in corso di elaborazione da parte di una squadra di cittadini che amano la propria città e che intendono promuovere e realizzare una serie di iniziative che hanno come obiettivo il cambiamento tanto desiderato da tutti noi.

Un cambiamento vero, basato su un programma serio, secondo noi deve essere di lungo termine e non può prescindere da una visione europeista. Su un orizzonte più lungo, l’effettivo accesso ai fondi europei da parte delle Regioni, e dei comuni in seconda battuta, ci deve trovare pronti. Dobbiamo elaborare progetti realizzabili ma allo stesso tempo ambiziosi se vogliamo che Ortona possa intraprendere un percorso di conversione.

Nei prossimi anni è molto probabile che arriveranno risorse che fino a qualche tempo fa erano impensabili e che potrebbero permetterci investimenti importanti per far rinascere la nostra Città.

Sono quattro i campi di intervento sui quali occorrerà sviluppare una serie di interventi da effettuare nei prossimi anni: Innovazione Sviluppo e Impresa, Solidarietà e Inclusione Sociale, Cultura, Sostenibilità e Sicurezza.

Chiunque decida di amministrare Ortona deve essere consapevole che saranno necessarie competenze e certamente non improvvisazioni, deve essere un visionario e non accontentarsi dell’ordinaria amministrazione, deve stare il meno possibile in Comune perché avrà bisogno di contatti per promuovere un flusso continuo di rapporti con la Regione e con i nostri rappresentati in Parlamento. Deve essere pragmatico e che guardi solo agli interessi del territorio.

Questo è l’identikit del nostro futuro sindaco, ma non dovrà mai sentirsi solo e dovrà avere il continuo sostegno di cittadini che si mettono in gioco fino in fondo per il bene comune.

Sono tante le idee che Ortona Popolare, Ortona Territorio e Ortona Solidale vogliono realizzare e inserire in un programma da costruire con la più ampia partecipazione possibile della cittadinanza.

Per questo Vi invitiamo a partecipare alle nostre prossime iniziative senza nessun impegno, ma con il solo e unico obiettivo di migliorare la nostra Città.