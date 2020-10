CANTIERE CALDARI

Dopo l'avvio dei cantieri che riguardano gli interventi di riqualificazione della piazza e del parco pubblico di Caldari, un altro importante progetto invece è stato approvato dalla giunta e riguarda la manutenzione straordinaria della scuola infanzia di Caldari. Si tratta di un finanziamento di 80mila euro da richiedere attraverso un mutuo alla Cassa depositi e prestiti mentre il progetto esecutivo dei lavori è stato redatto dall'ingegnere Bartolomeo Bottone. Sono previsti lavori di consolidamento della struttura scolastica dedicata alla scuola dell'infanzia che sorge a ridosso della circonvallazione di Caldari. Il plesso costruito negli anni '90 si sviluppa su un unico piano ed è dotato di aule, servizi igienici, zona refettorio e un grande salone. Oltre all'intervento che andrà a consolidare le fondazioni, i lavori manutentivi riguarderanno i problemi di infiltrazioni dalla copertura e di umidità di risalita, soprattutto nella parte della scuola lato est.

«I lavori e gli interventi avviati e previsti su Caldari – dichiara il sindaco Leo Castiglione – andranno a migliorare il patrimonio urbano della contrada ortonese e i servizi a disposizione della comunità. In particolare l'intervento sulla scuola dell'infanzia riflette l'impegno dell'amministrazione per migliorare in termine di sicurezza le strutture scolastiche comunali e il nuovo campetto nel parco pubblico vuole realizzare un punto di ritrovo e di aggregazione per i giovani e l'intera comunità di Caldari».

Nel frattempo nelle scorse settimane sono stati aperti i cantieri per i lavori di ripristino della pavimentazione del corso e della realizzazione di un parco attrezzato a Caldari, finanziati con 50mila euro e aggiudicati alla ditta Cei costruzioni srl con un ribasso del 4 per cento.

«L'intervento sul corso – sottolinea l'assessore ai Lavori pubblici Cristiana Canosa – risolve i problemi legati alla stabilità della pavimentazione che rendono disagevole l'utilizzo. In particolare i lavori prevedono la rimozione della fascia centrale della pavimentazione, la sistemazione con pulitura del massetto di sottofondo in calcestruzzo e la sostituzione delle piastrelle lesionate. L'altro intervento riguarda l'area del parco pubblico di Caldari realizzato nell'ambito della zona Peep e che verrà arricchito con un'area attrezzata con un campo di calcetto dove i ragazzi potranno giocare liberamente».