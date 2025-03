“Carnevale Ortonese 2025”, precisazioni dell'Amministrazione comunale

In merito alla manifestazione “Carnevale Ortonese 2025”, svoltasi nei giorni 4 e 9 marzo scorsi nelle vie del centro, l'Amministrazione comunale precisa quanto segue.



Per l'organizzazione dell'evento, l’Ente ha attuato una procedura di affidamento in totale trasparenza, attraverso un avviso pubblico per manifestazione d’interesse, in relazione al quale è pervenuta agli uffici comunali una sola proposta..



Il rilascio dell’autorizzazione all'Associazione organizzatrice è avvenuto solo a seguito della presentazione al SUAP di tutta la documentazione necessaria, anche ai fini della sicurezza della manifestazione.



⁠Il contributo del Comune, quantificato nella misura del 35% della spesa prevista nel progetto (ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la compartecipazione finanziaria alle iniziative e alle attività culturali) non è stato ad oggi erogato, ma sarà concesso solo previa rendicontazione con fatture quietanzate ed escludendo dal computo le somme percepite a seguito di sponsorizzazioni da parte di privati.



L'Amministrazione ha così voluto unicamente garantire, anche per quest'anno, lo svolgimento di una manifestazione tradizionalmente molto sentita in città, in particolare dai giovani.



Pertanto, le affermazioni pronunciate sul palco dal presidente dell'associazione Ortona Eventi e riportate dagli organi di stampa non sono in alcun modo riconducibili al Comune, nè alla procedura di affidamento dell'organizzazione dell'evento, bensì devono essere attribuite esclusivamente alla volontà del proprio autore.