Incidente a Lido Riccio: tre auto coinvolte, feriti portati in ospedale

Martedì 11 marzo verso mezzogiorno in c.da Arielli o meglio in zona Lido Riccio, lungo Viale Europa, circa all’altezza del civico 71, una Fiat Tipo andava in direzione di Ortona, ha rallentato e si è spostata al centro della strada per girare verso il sottopassaggio che porta al mare quando è stata urtata da una punto che viaggiava sempre nella stessa direzione.In direzione opposta sopraggiungeva una Bmw che è coinvolta nell’incidente.

La Bmw non ha avuto grossi danni e il suo conducente fortunatamente, oltre allo spavento, non riportato lesioni. Due persone che erano a bordo della tipo e una che era nella punto sono state sono state accompagnate ospedale «SS. Annunziata» di Chieti.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale di Ortona, due ambulanze e un’automedica.

La Polizia Locale ha effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica puntuale dell’incidente. Ha, inoltre, effettuato gli alcol test, come previsto delle disposizione in vigore dal 14 dicemebre, ed ha celermente ripristinato il flusso regolare del traffico che a seguito dell’incidente ha fatto registrare pesanti rallentamenti.