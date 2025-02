Scelta del candidato sindaco nel centrodestra, il gruppo “Città che amo” : " ritiene di dover fare delle precisazioni. "

Il gruppo ha partecipato a diverse riunioni del tavolo cittadino di centrodestra: nell’ultima, svoltasi lunedì 13 gennaio, in seguito alla richiesta del coordinatore provinciale di Forza Italia, Daniele D’Amario, di individuare un candidato giovane e riconoscibile nel cdx, furono proposti tre nomi dai partiti locali di FI, Lega e FdI, rispettivamente Simone Ciccotelli, Alessandro Ranalli e Angelo di Nardo.

In quella sede abbiamo preferito quest’ultimo per l’esperienza amministrativa e il lavoro svolto in questi anni auspicando l’unità di tutta la coalizione. Non riuscendo a trovare l’unanimità su uno dei tre nomi, la riunione veniva rinviata. Da allora più nessuna notizia, solo voci e dichiarazioni sulla stampa. Rispetto a quanto è stato scritto, il nome dell’ex Sindaco Nicola Fratino non è mai stato proposto sui tavoli ai quali abbiamo partecipato. Inoltre, gli altri gruppi civici insieme ad alcuni partiti hanno non solo avallato sulla stampa tale nominativo ma avrebbero anche redatto un documento, presentandolo sul tavolo regionale, in cui si ha la piena convergenza su questa candidatura.



Il gruppo Città che amo ha constatato quindi una mancanza di rispetto, condivisione e di trasparenza che ritiene invece debbano essere principi cardine di una coalizione che vuole amministrare in serena armonia e senza espedienti.



Abbiamo sempre pensato che insieme si potesse fare tanto e ci crediamo ancora. A questo punto siamo costretti a fare una riflessione sulla scelta della compagine elettorale con cui poter costruire un progetto politico per Ortona.