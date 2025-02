Servizio Civile Universale, 63 posti con le Pro Loco UNPLI abruzzesi

Scadono il 18 febbraio prossimo i termini per candidarsi a un anno di Servizio Civile Universale con le Pro Loco UNPLI della regione Abruzzo. Sono 63 i posti disponibili ed è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2025 e il 2026.

Ecco alcune informazioni utili ai fini della candidatura. L’impegno previsto è di 12 mesi, 25 ore settimanali con un monte ore annuo di 1.145 ore per di 12 mesi, articolato su 6 giorni a settimana. L’età di chi risponde al bando dev’essere compresa tra i 18 e i 29 anni. Le persone selezionatesottoscriveranno con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 507,30 (salvo incremento sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT).

Di seguito le sedi e i posti a disposizione.

Provincia dell’Aquila.Pro Loco delle Forme di Massa d’Albe (posti disponibili: 2); Pro Loco di Coppito (posti disponibili: 2); Pro Loco di Tornimparte (posti disponibili: 3); Pro Loco di Castellafiume (posti disponibili: 2); Pro Loco di Corfinio (posti disponibili: 2); Pro Loco di Pescasseroli (posti disponibili: 2); Pro Loco di Opi (posti disponibili: 1); Pro Loco di Scoppito (posti disponibili: 2); Pro Loco di Rocca di Mezzo (posti disponibili: 2); Pro Loco di Rocca di Cambio (posti disponibili: 2); Pro Loco di Pratola Peligna (posti disponibili: 1); Pro Loco di Navelli (posti disponibili: 1); Pro Loco La Rocca di Goriano Sicoli (posti disponibili: 2); Pro Loco di Balsorano (posti disponibili: 1); Comune di Tornimparte (posti disponibili: 2).

Provincia di Chieti. Comitato provinciale UNPLI Chieti con sede a Lanciano (posti disponibili: 4); Pro Loco Val di Sangro di Atessa (posti disponibili: 2); Pro Loco di Villalfonsina (posti disponibili: 2); Pro Loco di Tufillo (posti disponibili: 2); Pro Loco di Pollutri (posti disponibili: 1); Pro Loco di Paglieta (posti disponibili: 2); Pro Loco Città del Vasto (posti disponibili: 2); Pro Loco San Camillo de’ Lellis di Bucchianico (posti disponibili: 3); Pro Loco Romagnoli di Mozzagrogna (posti disponibili: 2); Pro Loco di Cupello (posti disponibili: 2); Pro Loco Contea di Monteodorisio (posti disponibili: 2).

Provincia di Pescara. Comitato provinciale UNPLI Pescara con sede a Spoltore (posti disponibili: 2); Pro Loco di Spoltore (posti disponibili: 2).

Provincia di Teramo. Comitato regionale UNPLI Abruzzo con sede a Sant’Omero (posti disponibili: 2); Pro Loco Torricella Sicura (posti disponibili: 2); Pro Loco di Sant’Omero (posti disponibili: 4).

Per poter partecipare alla selezione occorre individuare il progetto di SCU in cui essere impegnati. Gli aspiranti operatori volontari devono produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Si raccomanda di porre attenzione ai progetti con riserva di posti destinati a giovani con minori opportunità (difficoltà economiche, ovvero ISEE fino a 15mila euro): per candidarsi ai posti riservati il giovane dovrà necessariamente possedere lo specifico requisito richiesto. Tale condizione dovrà essere verificata in sede di colloquio.

«E’ un’occasione straordinaria – afferma il presidente UNPLI Abruzzo, Sandro Di Addezio – per entrare in contatto con un mondo, quello delle Pro Loco, che anima le nostre comunità, che in alcuni luoghi sono gli unici presìdi sociali e culturali e che contribuiscono a garantire un’offerta turistica piacevole e sostenibile. Le volontarie e i volontari coinvolti vivranno un’esperienza totale e coinvolgente, e collaboreranno per portare a termine il progetto di SCU in cui la sede è impegnata».

Il documento redatto alla fine del progetto concorrerà all’assegnazione di un riconoscimento che l’UNPLI Abruzzo ha istituito qualche anno fa, proprio per premiare l’impegno di volontarie e volontari delle rete: il Premio Emiliano Giancristofaro, insigne studioso di folklore abruzzese, che è sempre stato vicino al lavoro delle Pro Loco nelle ricerche delle tradizioni e del patrimonio culturale. Il regolamento sarà pubblicato nei prossimi giorni e la cerimonia di premiazione si terrà, come di consueto, nel mese di giugno a Lanciano.

Per i bandi SCU e tutte le altre informazioni utili, è possibile visionare la documentazione sul sito www.serviziocivileunpli.net. Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti scrivendo alla segreteria regionale: segreteria@unpliabruzzo.info.