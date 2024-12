Premio 28 dicembre - Antonio Sorgetti, Italia Cocco, Lucia Simona Rabottini: il gruppo “Città che amo” a marzo aveva presentato ben tre candidature

Gli ex consiglieri comunali del gruppo “Città che amo ”apprendono con sorpresa la decisione del commissario prefettizio del comune di Ortona di non assegnare per l'anno 2024 il Premio 28 dicembre. La sorpresa deriva dal fatto che proprio il gruppo “Città che amo” a marzo aveva presentato ben tre candidature: quella di Angela Arnone,

di Paolo Marchegiano

e di Elisabetta Valentini

i quali hanno dei curricula di tutto rispetto. "



" Non si conosce il motivo per cui, essendoci tre candidature, il commissario abbia deciso di non assegnare il Premio.

In passato è accaduto che, mancando le proposte di candidatura, sia stato il sindaco a decidere, come è accaduto nel 2022 per Rocco Siffredi; un anno addirittura il premio è stato assegnato a più candidati.

E proprio su quest’ultima linea, in un incontro avuto tra Simona Rabottini e Italia Cocco con il commissario, le due ex consigliere avevano proposto una premiazione ex aequo ed il commissario le aveva rassicurate sulla corretta procedura per addivenire ad una scelta ma evidentemente così non è stato.

Città che amo, pur non condividendo le scelte fatte dall'amministrazione comunale, ci tiene ad informare la città che anche per il 2024 erano state proposte personalità che avrebbero meritato il Premio 28 dicembre. "



da c. s, di Antonio Sorgetti, Italia Cocco e Lucia Simona Rabottini