San Vito '83: Investimenti e Innovazione per il Settore Giovanile nella Stagione 2024/25

L'ASD SAN VITO 83 LdN è orgogliosa di annunciare una significativa espansione delle sue attività giovanili per la stagione 2024/25. La nostra società sportiva dilettantistica, già iscritta al campionato di Promozione LND, affronterà tutti i campionati giovanili, dalla Juniores d'Elite Under 19 Regionale agli Under 14 Sperimentali, avviando le attività di Scuola Calcio dagli Esordienti all'Asilo del Calcio già a partire dalla fine di Agosto.

Categorie Giovanili per la Stagione 2024/25

La nostra società parteciperà ai seguenti campionati giovanili:

Promozione

Juniores d'Elite Under 19 Regionale

Under 17

Under 16 Sperimentali Regionali

Under 15

Under 14 Sperimentali Regionali

E poi ancora per la Scuola Calcio:

Esordienti

Pulcini

Primi Calci

Piccoli Amici

Asilo del Calcio

Un Impegno Concreto per il Futuro del Calcio Giovanile

Il presidente Valerio Catenaro ha dichiarato: "L'organizzazione del settore giovanile rappresenta una delle priorità assolute per la nostra società. Abbiamo arricchito il nostro organigramma con nuovi dirigenti e collaboratori tecnici, tutti altamente qualificati, con l'obiettivo di migliorare e crescere ancora a livello societario. Gli investimenti importanti che stiamo facendo in strutture e campi per i più piccoli sono la testimonianza del nostro impegno a lungo termine per il futuro del calcio sanvitese. Vogliamo offrire ai nostri giovani atleti le migliori condizioni per allenarsi, crescere e divertirsi."

Formazione dei Tecnici: Un Percorso di Crescita e Innovazione

Un elemento chiave del nostro progetto è la formazione continua dei nostri tecnici, sia interna che esterna, grazie alle collaborazioni che l'ASD SAN VITO 83 ha realizzato in questi mesi. Questa formazione non si limita agli aspetti tecnici del gioco, ma abbraccia anche l'organizzazione, la psicologia del bambino e le metodologie didattiche più avanzate. L'obiettivo è garantire che i nostri allenatori siano sempre aggiornati e preparati per offrire un supporto completo ai giovani calciatori.

Peppino di Pasquale, responsabile tecnico del settore giovanile, ha aggiunto: "Il nostro approccio è basato su un percorso formativo completo che unisce sviluppo tecnico, tattico e umano. Vogliamo che ogni giovane calciatore, dall'Asilo del Calcio fino alle categorie superiori, possa esprimere al meglio il proprio potenziale in un ambiente sereno e stimolante. L'introduzione di nuovi tecnici specializzati e la loro formazione continua ci permettono di offrire un supporto ancora più mirato e professionale. Crediamo che la crescita dei nostri giovani atleti debba essere accompagnata da valori fondamentali come il rispetto, la collaborazione e la passione per il gioco."

Un Percorso di Crescita Integrato

La formazione dei nostri tecnici è una componente essenziale per garantire che il lavoro svolto con i ragazzi sia di altissima qualità. Attraverso seminari, workshop e collaborazioni con esperti del settore, stiamo costruendo un ambiente di apprendimento continuo che si riflette direttamente nel percorso formativo dei nostri giovani calciatori. Questo impegno assicura che i nostri allenatori siano in grado di rispondere alle esigenze tecniche, organizzative e psicologiche dei ragazzi, promuovendo una crescita equilibrata e armoniosa.

Siamo entusiasti di questa nuova fase e invitiamo tutti i nostri sostenitori, le famiglie e gli appassionati di calcio a seguire con noi questo entusiasmante percorso di crescita e innovazione. Restate connessi per ulteriori aggiornamenti e per vivere insieme a noi le emozioni della stagione 2024/25.