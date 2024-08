Proseguono gli appuntamenti del progetto "La prevenzione non va in vacanza”, per salvaguardare la vista anche nel periodo estivo.

Il quarto appuntamento con l'iniziativa è per giovedì 8 agosto dalle ore 16 alle 19, a Sam Vito Chietino, lungomare di Gualdo . La campagna di controlli e sensibilizzazione è finanziata e organizzata dal comitato regionale abruzzese dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità I A.P. B. In collaborazione con la ASL di Chieti, l'Università "G. d'Annunzio",con la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia del Centro Nazionale di Alta Tecnologia, diretta dal professor Rodolfo Mastropasqua, il Comitato Vista Lions e il club Lions di Lanciano.



L'evento del 8 agosto ha avuto anche il patrocinio del comune di San Vito Chietino.



Saranno effettuate visite oculistiche sull'unità mobile attrezzata ad ambulatorio oculistico e verrà fatta divulgazione attraverso la distribuzione di materiale informativo e gadget.

Si tratta di un'attività di prevenzione ma anche di crescita culturale verso i pazienti per la protezione dei propri occhi è della propria vista.

“scopo della campagna “afferma il presidente del comitato abruzzese dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità Antonello Di Deo “è quello di sollecitare l'attenzione alla cura dei propri occhi anche durante le vacanze, con particolare riferimento ai temi della prevenzione oftalmica nel periodo estivo quali: la protezione dai raggi solari dannosi, l'uso di lenti appropriati, la disidratazione, gli accorgimenti per proteggere gli occhi dall'acqua salata, dalla sabbia e dal vento ed ogni altra problematica riscontrabile nel periodo estivo ".



"Le linee guida internazionali indicano massima attenzione alla prevenzione", afferma Mastropasqua, "credo fortemente all'impatto che questa ha sulla salute dei cittadini. Prevenire è la prima arma che abbiamo a disposizione per combattere la malattia coinvolgendo il paziente".

Il caldo eccessivo di questo periodo non è amico degli occhi. I raggi solari possono provocare l'infiammazione di cornea e congiuntiva, e la disidratazione può dare danni seri alla retina. "Il corpo vitreo aderente alla retina, ricchissimo di acqua, può infatti contrarsi creando rotture retiniche e conseguente distacco di retina", spiega l'esperto, "in estate la chirurgia del distacco di retina aumenta notevolmente. Bisogna bere molto e qualora dovessero comparire ragnatele, mosche volanti e flash luminosi bisogna recarsi immediatamente presso il pronto soccorso oculistico o dall'oculista curante". La Clinica Oftalmologica della ASL Teatina e dell'Università "G.

d'Annunzio" dispone del Centro Traumatologico Regionale, aperto h24 per 365 giorni, a disposizione della popolazione abruzzese e dei turisti.



A tutti coloro che parteciperanno alla iniziativa sarà offerto un gadget consistente in una sacca con il logo dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità I.A.P.B. Italia Onlus, con il messaggio della campagna nazionale “porta la prevenzione in vacanza con te “ .