Assegnato all’attore Dario Iubatti il Premio Libraio Onorario 2024

Maremagnum.com, la più importante e longeva piattaforma italiana per la ricerca e la vendita del libro antico, vintage e moderno, insieme all’Associazione Maremagnum Librorum, ha conferito all’ortonese Dario Iubatti, attore e direttore artistico del Festival del Mare, il Premio Libraio Onorario. La premiazione è avvenuta, a sorpresa, durante la terza serata della rassegna culturale di arti e spettacoli ideata e organizzata da Iubatti, al termine dell’incontro “Invito alla lettura” con Sergio Malavasi, fondatore di Maremagnum,com, Remo Rapino, scrittore e vincitore del Premio Campiello 2020, Paolo Primavera, editore di Edicola Ediciones, e Marco Bosio, direttore organizzativo della sezione libri per il Festival.



Il Premio Libraio Onorario è un’onorificenza che viene conferita a un personaggio del mondo della cultura che, grazie alla sua passione e conoscenza del mondo dei libri, è da considerare un esempio di libraio ideale. Il Premio consta nell’assegnazione del titolo di Libraio Onorario e di un libro di pregio donato al vincitore.

Il Premio fu istituito nel 2008 e conferito in quell’anno a Umberto Eco, appassionato bibliofilo e creatore di Giambattista Bodoni, il libraio antiquario protagonista del romanzo “La misteriosa fiamma della regina Loana”. Nel 2022 il Premio è stato invece assegnato allo scrittore e matematico Piergiorgio Odifreddi.

Il Premio è stato consegnato da Sergio Malavasi, presidente dell’Associazione Maremagnum Librorum e fondatore di Maremagnum.com.

La motivazione

«Il Premio viene assegnato all’attore Dario Iubatti, per il suo costante impegno in ambito culturale, in particolare modo in campo teatrale. Inoltre, l’attenzione e la cura per la divulgazione del libro, oltre ai numerosi eventi di alta qualità ideati e organizzati per la Città di Ortona, confermano la decisione di Maremagnum di annoverare Dario Iubatti nell’albo d’oro dei vincitori del Premio Libraio Onorario. A Iubatti viene inoltre riconosciuta una certa sensibilità e attenzione per il suo territorio, che ha vivacizzato ed “educato”, anche grazie a progetti come il Festival del Mare e la creazione dello spazio creativo “Kairós delle Arti” dove tiene, insieme alla sua Compagnia Teatrale NoveZeroSei, corsi di alta formazione attoriale. Siamo felici di poter premiare il direttore artistico del Festival, nella convinzione che il Premio Libraio Onorario è solo il primo di una lunga serie di riconoscimenti futuri.»

