San Vito '83, grande successo per la seconda edizione della Festa Biancazzurra!

Possiamo dire con orgoglio che è stato un successo clamoroso che ha visto per tutte le 7 sere, una risposta incredibile, in termini di presenze e partecipazione, di grandi e piccoli.

L’immagine dell’ ASD San Vito '83 LDN si è ulteriormente valorizzata e i contenuti non solo sportivi che questa società porta avanti da sempre, sono stati ancora una volta, messi in evidenza.

Credo che difficilmente si possa trovare in altre società sportive un presidente che invece di girare per i tavoli e stare seduto beatamente a pavoneggiarsi con questo o con quello, della bella festa che “ha organizzato”, sta inchiodato tutto il tempo e per 7 Giorni su 7, a fare panini dalle 6 di pomeriggio fino alle 2 di mattina (così come comunque tutto lo staff ha fatto) senza considerare i vari viaggi avanti e indietro, per rifornire il bar o la cucina di questo o di quel materiale che all’ultimo poteva mancare.