Città del vino incontra i produttori

L’ingresso della Città di Chieti in questo prestigioso network genera infatti opportunità e occasioni, che illustreremo durante l’incontro, avviando un dialogo costruttivo con i veri protagonisti: le aziende vitivinicole e le strutture ricettive del territorio.

GIOVEDÌ 27 GIUGNO

Palazzo Lepri

Via Verona Nicoletto, 8 Chieti

Ore 19,00

PROGRAMMA DELL’INCONTRO CON I PRODUTTORI TEATINI

“Le opportunità concrete dell’enoturismo: innovazione, tendenze, formazione e vendemmia turistica”

Saluti di benvenuto

Katia Santarelli - Presidente MéTHE - Associazione di Promozione Sociale

Ferrara Pietro Diego - Sindaco del

Comune di Chieti

Interventi

Angelo Radica - Presidente Nazionale Associazione Città del Vino “Come l’ enoturismo aiuta la redditività delle cantine”

Caterina del Federico “La rilevanza della digitalizzazione nell’enoturismo”



Un'occasione unica per avviare un confronto costruttivo con le aziende del settore ed esaminare insieme le sfide, le opportunità e le strategie per il futuro, per lo sviluppo enoturistico del nostro territorio.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Successivamente, chi volesse potrà trattenersi per partecipare all’aperitivo cenato nei saloni di Palazzo Lepri, a cura di V’Incanto. Un’interessante opportunità di networking che sarà aperta a tutti, al costo di 20€.

Angelo Radica

Presidente Nazionale Associazione Città del Vino