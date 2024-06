Comitato di Welfare della gente di mare per il Porto di Ortona

Martedì 25 giugno, nell’Aula Consiliare del Comune di Ortona, si è ricordata la “ Giornata Mondiale del Marittimo 2024 ” nella quale il Propeller Club di Ortona ha colto l’occasione per parlare dell’importanza del “Comitato Welfare della gente di mare del Porto di Ortona”.

Il giornalista Maurizio Piccinino ha introdotto i partecipanti all’evento e coordinato gli interventi.

( clicca sulla foto per vedere l'intervento introduttivo )

L’evento, in videoconferenza con il Presidente Nazionale del Propeller Club Avv. Umberto Masucci, ha avuto inizio con l'intervento del Comandante di Porto CF (CP) Dario Ambrosino,

( clicca sulla foto per vedere l'intervento )

in qualità di Presidente del Comitato Welfare per la gente di mare: L’Autorità Marittima - ha detto il Comandante Ambrosino - costituisce la sintesi di tutte le espressioni che riguardano il mare, quindi la Capitaneria svolge un'attività di ascolto, di confronto e di supporto al personale marittimo a bordo delle navi e un'attività di verifica del rispetto delle convenzioni, nazionali ed internazionali, sui diritti del personale navigante. Ma, fondamentale - ha aggiunto il Comandante – è che tutte le componenti del comparto marittimo siano consapevoli delle necessità e dei diritti dei marittimi.

E,’ poi, intervenuto il Presidente del Propeller Club di Ortona - Euclide di Pretoro –

( clicca sulla foto per vedere l'intervento )

il quale, dopo aver ringraziato i presenti, ha motivato la presa dell'iniziativa, da parte del Propeller Club, perché: “non si poteva restare indifferente al messaggio di alto valore sociale del suo promotore e fondatore, l’Ammiraglio Raimondo Pollastrini, che, nel 2006, chiamò alla vice presidenza del Comitato Nazionale del welfare per la gente di mare, l’Avv. Umberto Masucci, che ancora oggi svolge quell’importante ruolo, insieme a quello di Presidente Nazionale del Propeller Club.”

Quindi è intervenuto il Presidente Masucci,

( clicca sulla foto per vedere l'intervento )

presente in videoconferenza da Napoli, che ha ricordato che il Propeller Club è un’Associazione internazionale che in Italia conta 27 Club nei maggiori porti marittimi e in alcune grandi città, con oltre 1.400 iscritti ed è fortemente impegnato nei diversi Comitati di welfare su tutto il territorio nazionale, collaborando a dare risposte ai diversi problemi che di tanto in tanto si presentano, non solo di fronte al fermo di una nave, ma anche su piccoli bisogni di personale, in particolare straniero, rimasto fermo in porto. Masucci ha poi ricordato che il Comitato nazionale del welfare mette a disposizione delle somme per progetti in cofinanziamento con i welfare, locali per sostenere i marittimi in difficoltà.

In seguito il Coordinatore nazionale FIT CISL, Vincenzo Pagnotta,

( clicca sulla foto per vedere l'intervento )

è intervenuto sul welfare nel CCNL dei marittimi. “ Si parla tanto di gente di mare, di lavoratori marittimi - ha detto Pagnotta – ma questo è un settore in completa assenza di attenzione. Un settore in forte difficoltà da oltre venti anni per una carenza cronica di personale e per la forte presenza di personale extracomunitario. Finalmente, ha aggiunto il sindacalista, negli ultimi tempi si sono aperte alcune opportunità con un finanziamento per la formazione di giovani nel settore marittimo e con la revisione dei contratti di lavoro e accordi con le controparti, in particolare in materia di sicurezza sul lavoro e di contribuzione”.

Poi sono state presentate interessanti slides da parte del TV (CP) Giuliana Coletti

( clicca sulla foto per vedere l'intervento )

su: “welfare della gente di mare secondo la MLC 2006” che illustravano gli articoli della Convenzione e le attività ispettive di repressione delle forme di illecito o di frodi.

Si sono quindi succeduti, come da programma, gli interventi di due esperti molto competenti: il Comandante Vito Cannavina

( clicca sulla foto per vedere l'intervento )

e il Comandante Giovanni Olivieri,

che hanno posto l'attenzione ai reali problemi della categoria.

Infine, Don Roberto, Parroco di San Tommaso e referente dell'organizzazione “L’Apostolato del Mare”,

( clicca sulla foto per vedere l'intervento )

ha preso la parola per una riflessione conclusiva, soffermandosi brevemente su alcuni problemi pratici di accoglienza e di modalità di comunicazione all’interno dello spazio portuale.

da c.s.