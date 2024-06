COMUNICATO UFFICIALE DELLA TOMBESI C5

In merito a un articolo apparso ieri sulle pagine regionali de "Il Messaggero", la società ritiene di dover fare chiarezza su alcuni punti:

1) Non vi è stato alcun incontro con il commissario Braga, d'altra parte impegnato in queste ore in tanti e onerosi impegni per l'amministrazione del comune di Ortona

2) La ASD Tombesi resta in possesso di titolo sportivo e matricola. Non è morta

3) La scadenza per l'iscrizione al prossimo campionato di serie A2 elite è fissata al 12 luglio 2024, fra più di un mese

4) Si cercherà fino all'ultimo di trovare i mezzi per iscrivere la squadra, nel frattempo si è ritenuto giusto lasciar liberi giocatori e staff sul mercato, capendo come per loro fosse difficile poterci aspettare fino al 12 luglio

5) Comunque vada a finire, la Tombesi C5 rimarrà certamente come scuola calcio e settore giovanile, l'incertezza è legata solo alla prima squadra

Con questa comunicazione si spera di arginare almeno in parte voci incontrollate e chiacchiericci vari. Notizie UFFICIALI riguardanti la società verranno comunicate nelle prossime settimane solo ed esclusivamente mediante i nostri canali ufficiali.