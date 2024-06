Chiusa la scalinata pubblica di accesso alla spiaggia in località Ripari di Giobbe

Il Commissario straordinario, GIANLUCA BRAGA , con propria ordinanza n. 19 del 7.6.2024, ha disposto la chiusura temporanea, per 20 giorni, della scalinata che collega la spiaggia in località Ripari di Giobbe, nel comune di Ortona, con il sovrastante parcheggio pubblico.

La chiusura temporanea si è resa necessaria in via d'urgenza, per consentire l'esecuzione immediata di lavori di ripristino e messa in sicurezza del sentiero, a tutela della pubblica e privata incolumità.



Il tratto terminale della scalinata, infatti, è adiacente ad una parete rocciosa in conglomerato, per il quale è stato segnalato un aumentato deterioramento superficiale, con conseguente pericolo di caduta ciottoli.

La riapertura della scalinata sarà disposta al termine dei lavori, “ già in via di affidamento e finalizzati a salvaguardare l'incolumità delle persone che accedono alla spiaggia ” .