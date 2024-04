Violenza di genere, incontro con il presidente dell’associazione Penelope

Il prossimo 15 aprile, alle ore 17, nella sala consiliare "Falcone-Borsellino" del Comune di Fossacesia, il Presidente dell'Associazione Penelope Italia, l'avvocato Nicodemo Gentile, sarà l'ospite di un dibattito incentrato sulla violenza di genere, intitolato "Parole, corpi, silenzi. La violenza nei confronti delle donne". All'incontro parteciperanno il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l'assessore alla Cultura, Maura Sgrignuoli. Insieme a Gentile, il dibattito avrà come relatore, l'avvocato Luca Scaricaciottoli del Foro di Lanciano.

A pochi mesi di distanza, Gentile, che è impegnato in prima linea come penalista in alcuni dei più spinosi e complessi casi della cronaca nera italiana e al fianco delle famiglie delle vittime di omicidio e di casi di scomparsa, torna a Fossacesia, ospite dell'assessorato alla Cultura del Comune. Nel settembre scorso, il penalista era stato al teatro Nino Saraceni, per presentare il suo libro "Il padrone, storie di una manipolazione, storie di una tragedia". L'Associazione Penelope, di cui è presidente Nicodemo Gentile, è molto conosciuta in Italia. Nata nel 2002 da un'idea di Gildo Claps, fratello di Elisa Claps, scomparsa a Potenza nel 1993, il cui corpo fu ritrovato 17 anni dopo nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità, luogo dal quale si erano perse le sue tracce, l'associazione fa da tramite tra il popolo degli scomparsi, le istituzioni, gli organi di stampa e i media, per dare voce a chi non ne ha.

Il dibattito sarà moderato dall'avvocato Barbara Rosati.