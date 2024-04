Scioglimento del Consiglio comunale di Ortona, nominato il Commissario prefettizio

Riceviamo e pubblichiamo dalla Prefettura di Chieti.

"Si informa che, a seguito delle dimissioni di nove Consiglieri comunali del Comune di Ortona in data 11 aprile 2024, il Prefetto della provincia di Chieti Mario Della Cioppa ha

avviato la procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale del predetto Ente, ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Prefetto ha inoltre sospeso in via d’urgenza il Consiglio comunale e contestualmente ha nominato un Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente nella persona del dott. Gianluca Braga, Viceprefetto in servizio presso questa Prefettura-U.t.G.

Al Commissario sono conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale".