Il PCI di Ortona solleva la questione della sicurezza e della videosorveglianza

Dopo le recenti ondate di furti nelle contrade di Ortona, il Partito Comunista Italiano (PCI) di Ortona esprime profonda preoccupazione per il senso di insicurezza che tali eventi hanno instillato nella popolazione. Le modalità sequenziali e persistenti di tali furti sollevano interrogativi sull'efficacia del controllo della sicurezza nel nostro territorio, nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine.

Il PCI di Ortona desidera portare all'attenzione dell'opinione pubblica la questione della videosorveglianza, promossa dall'amministrazione Castiglione e dalla sua giunta con delibera n°254 del 29/12/2022. Nonostante la partecipazione al bando per il finanziamento del Ministero dell'Interno, il comune di Ortona si è classificato al 580º posto, lontano dai 478 comuni che invece hanno visto riconosciuto il finanziamento.

Della provincia di Chieti sono rientrati nel finanziamento Fossacesia, San Salvo, Francavilla al mare, Lanciano, San Giovanni Teatino, S.Maria Imbaro e Torrevecchia Teatina.

Il costo previsto per il progetto di videosorveglianza Ortonese era di 250.000 euro, di cui 180.000 finanziati dal Ministero e 70.000 dal comune. Tuttavia, sembra che l'entusiasmo iniziale dell'amministrazione sia svanito, con l'assessora Canosa che non ha fatto seguire azioni concrete per rendere la città più sicura, soprattutto nelle contrade trascurate.

Se l'amministrazione vuole realmente migliorare la sicurezza con un sistema di videosorveglianza adeguato, il PCI di Ortona chiede di destinare le risorse necessarie nel prossimo bilancio, magari riducendo le spese per feste ed eventi, e di partecipare al nuovo bando pubblicato dal Ministero i primi di gennaio 2024. Crediamo sia fondamentale agire concretamente per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.