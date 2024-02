ANCHE UNA GIOVANE MAKE-UP-ARTIST ORTONESE PRESENTE AL FESTIVAL DI SANREMO

Ortona e' presente anche a Sanremo per il festival della canzone 2024 con la giovanissima di 21 anni Letizia Nervegna Make-Up-Artist diplomata alla Luigi Alesi Academy a Roma .

E' una giovane truccatrice che si sta affermando nel mondo dello spettacolo ed ha già partecipato a Uomini e Donne , C'è Posta per te della famosa Maria De Filippi e per finire oggi a Sanremo .

E' evidente la scalata che la sta proiettando in questo mondo difficilissimo , questa ragazza sta dimostrando carattere ed abnegazione per raggiungere quei risultati che si e' prefissa e che fanno parte dei suoi sogni nel cassetto .

Grazie di esserci e di rappresentarci al meglio nel mondo dello spettacolo , le parole in questo caso s'inchinano ai fatti che stai realizzando .

Amerigo Gizzi