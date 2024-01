Abruzzo Mobilitazione - 22 gennaio - “ uniti – insieme... per il cambiamento! “

I giorni 22 e 23 gennaio 2024 presso la citta di Pescara avrà inizio la manifestazione ABRUZZO MOBILITAZIONE.

Il corteo, accompagnato da mezzi agricoli, partirà:

- per versante sud dall'area antistante l'intersezione fra via della Bonifica e via Antonelli

- per il versante nord dal piazzale del Pala Dean Martin-Centro Congressi di Montesilvano

per raggiungere il luogo di sit-in nell'area ex COFA in via Papa Giovanni XXIII.

Il tutto si svolgerà dalle ore 07.00 del 22/01/24 fino alle ore 22.00 del 23/01/24

PERCHE' QUESTA MANIFESTAZIONE

L'unione Europea continua nelle sue scelte scellerate. Ogni giorno vengono emanate leggi e normative con il solo scopo di limitare I nostri diritti, non solo dei lavoratori della terra ma anche del lavoro e della libertà di ogni cittadino. I nostri nonni hanno lottato con fatica e sacrificio senza mezzi tecnologici per garantire attraverso il lavoro della terra il sostentamento non solo delle proprie famiglie, ma di tutta la popolazione.

Oggi invece il fine delle oligarchie finanziarie è quello di appropriarsi non solo della nostra terra d'Abruzzo ma dell'intero territorio, al fine di riportare il cittadino alla schiavitù lavorativa cosi da rendere ancora più elevato il divario tra I ricchissimi da un lato ed I poveri dall'altro.

Con la truffa del GREEN e dell'inquinamento e con le imposizioni delle coltivazioni, dei tempi e dei prezzi, sarà attuata la nuova schiavitù, anche con la propaganda del nuovo cibo prodotto con farine d'insetti e carne coltivata in laboratorio.

COSA CHIEDIAMO

1. Riprogrammazione delle politiche agricole

2. Detassazione dell'agricoltura

3. Agevolazione carburante agricolo

4. Cibi sintetici

5. Fauna selvatica

6. Tutela degli allevamenti italiani

L'invito degli organizzatori

“ LA NOSTRA NON E' UNA PROTESTA DI CATEGORIA BENSI' UNA PROTESTA CHE HA COME FINE ULTIMO IL BENESSERE E LA LIBERTA' DELL'INTERA COMUNITA'! INVITIAMO LA POPOLAZIONE TUTTA A PARTECIPARE ED A SOSTENERCI ”