La barchetta rinviata sabato 27 gennaio

Il Comitato Manifestazioni Ortonese comunica che: " A causa del forte vento i giochi pirotecnici in onore di San Sebastiano sono rinviati a sabato 27 gennaio "

" A causa del forte vento non è stato possibile allestire i fuochi pirotecnici e le non buone condizioni meteo non garantiscono le adeguate condizioni di sicurezza."

Ovviamente resta confermata, per oggi , la Santa Messa nella Cattedrale di San Tommaso alle ore 18:00