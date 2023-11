Alberghiero, Agrario, Nautico e Musicale: la Regione Abruzzo e la Provincia di Chieti non affrontano problemi decennali

Riceviamo e pubblichiamo

La Regione Abruzzo e la Provincia di Chieti ormai da decenni non affrontano un problema fondamentale delle istituzioni scolastiche che hanno un’offerta formativa unica in provincia se non in regione.

L’Alberghiero “Marchitelli” di Villa Santa Maria, l’Agrario “Ridolfi” di Scerni, il Nautico “Acciaiuoli” di Ortona ed il Liceo Musicale di Vasto, per essere scelte e frequentate dagli alunni della provincia e/o della regione devono essere raggiungibili come le altre scuole superiori del territorio.

L’Alberghiero “Marchitelli” di Villa Santa Maria e l’Agrario “Ridolfi” di Scerni hanno necessità di una rete effettiva di trasporto scolastico che ne permetta la frequenza dai comuni della provincia e della regione, se non oltre essendo istituto che hanno storicamente accolto allievi da altre province e regioni. Un numero considerevole di allievi della provincia preferisce per motivi di facile raggiungibilità orientarsi verso scuole con la medesima offerta formativa ma di altra provincia e/o regione.

I convitti di Villa Santa Maria non possono attendere tempi biblici per essere ultimati o costruiti.

L’istituto ha da sempre accolto allievi che arrivano oltre che dalle quattro province abruzzesi, anche dalle regioni limitrofe e oltre.

L’Istituto “Acciaiuoli” di Ortona é probabilmente l’unico in Italia o comunque tra le rarissime scuole ancora ad avere una nave scuola, ma avrebbe la necessità di una rete di trasporto scolastico integrata a livello regionale ed avrebbe ancora più bisogno di un convitto, considerata la provenienza dell’utenza registrata in questi anni. Nell’analoga situazione si trova il Liceo Musicale di Vasto. Un ragazzo che vive nell’area chietina, ortonese o frentana, come dovrebbe raggiungere il Liceo Musicale di Vasto? Anche per questa scuola é necessario rivedere la rete provinciale del trasporto scolastico e la necessità di un convitto.

La CISL Scuola Abruzzo Molise chiede alla Regione Abruzzo ed alla Provincia di ChieƟ di affrontare e risolvere dopo decenni questi problemi.

Segretario Generale Interregionale

CISL Scuola Abruzzo Molise

Davide Desiati