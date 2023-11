FESTA DI S.CATERINA D'ALESSANDRIA

L'Associazione Culturale Anno Domini 1566, sabato 25 novembre 2023 in collaborzione con la Basilica Concattedrale San Tommaso Apostolo, organizza la festa in onore di Santa Caterina d'Alessandria, presso la chiesa a Lei dedicata sita in corso Garibaldi a Ortona.

Caterina diciottenne, figlia di nobili, tentò di dissuadere l’imperatore Massimino dal culto pagano e fu condannata a un supplizio orribile dopo aver fatto convertire con la sua sapienza e fermezza numerosi intellettuali di corte. Secondo la tradizione furono gli angeli a portare il suo corpo sul Monte Sinai.

L'Associazione per quel giorno promuove delle visite guidate gratuite alla chiesa barocca, a cura dell'archeologa Maria Luisa Orlandi alle ore 11.00 e alle ore 16.30 e nel pomeriggio alle ore 18.00 ci sarà la Santa Messa animata dalla Cappella Musicale San Tommaso Apostolo.

In ultimo, l'associazione durante tutta la giornata verranno saranno messi a disposizione dei fedeli i panini benedetti "LE RUOTE DI SANTA CATERINA" facendo memoria del suo martirio.

La chiesa di Santa Caterina d'Alessandria rimarrà aperta per tutta la giornata dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00

Oltre al ricordo di Santa Caterina, il 25 novembre è anche la GIORNATA MONDIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE, dove la Santa a suo tempo è stata una della prime vittime.