Uniti per Ortona : i consiglieri comunali di opposizione illustrano la crisi politico-amministrativa

"Ci presentiamo tutti insieme di fronte ai cittadini per confermare la nostra scelta: quella di procedere uniti per Ortona". Gli otto consiglieri comunali di opposizione Franco Vanni, Angelo Di Nardo, Ilario Cocciola, Gianluca Coletti, Simonetta Schiazza, Simona Rabottini, Italia Cocco e Antonio Sorgetti hanno organizzato per sabato prossimo, 20 maggio, un evento nella Sala Eden di Ortona, con inizio alle ore 18,30.

Incontreranno i cittadini per spiegare il perché di un'esperienza condivisa, che vuole recuperare la città alla progettualità e alla buona amministrazione.

“ Il primo anno di giunta Castiglione non ha prodotto per Ortona alcun risultato, la città continua a impoverirsi e sta perdendo il ruolo di punto di riferimento nel territorio. Idee, confronto e progetti sono scomparsi. ” Per questo i consiglieri comunali di opposizione invitano tutti i cittadini ad essere presenti e ad ascoltare le loro proposte.

c.s. Consiglieri comunali di opposizione Franco Vanni, Angelo Di Nardo, Ilario Cocciola, Gianluca Coletti, Simonetta Schiazza, Simona Rabottini, Italia Cocco e Antonio Sorgetti