Giovedì 30 marzo, dal Belvedere dell’Acquabella, Andrea Mangi, Rosalia Tucci e Davide Menga hanno dato gli ultimi aggiornamenti sull'antenna 5g installata in c.da Moro e hanno annunciato l’avvio della raccolta firme del Comitato Spontaneo “NO ANTENNE SUL COLLE DELL’ACQUABELLA”

Questo il testo della raccolta firme

Il Comitato spontaneo ”NO ANTENNE SUL COLLE DELL’ACQUABELLA“

promuove una raccolta firme sul territorio del comune di Ortona con la quale:

CHIEDE UNA DELOCALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO STAZIONE BASE RADIOMOBILE,SITO IN C/DA MORO,INVITANDO IL SINDACO E IL CONSIGLIO COMUNALE DI PROVVEDERE AD UNA MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER ‘INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE APPROVATO CON DELIB. DI C.C. N8 DEL 03/02/04,COSI’ COME MODIFICATO CON DELIB. N29 DEL 23/10/2010,FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DI UN CONSEGUENTE PIANO ANTENNE,OGGI NON CONTEMPLATO NEL NOSTRO COMUNE,VOLTO AD INDIVIDUARE AREE SENSIBILI DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA LR N45/2004 ART 12 COMMA 1. CONSIDERANDO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DI ORTONA IN DATA 27/12/2021 HA PROVVEDUTO AD ABROGARE L’ART. 8 DEL REGOLAMENTO DI TELEFONIA MOBILE LASCIANDO UN VUOTO NORMATIVO ED ESPONENDO LA CITTA’ A PERICOLOSE LOCALIZZAZIONI SELVAGGE DI QUESTE STRUTTURE COMUNQUE NECESSARIE MA SEMPRE NEL RISPETTO DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO