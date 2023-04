Il consueto appuntamento con il Concerto della Domenica delle Palme , che dà il via ai riti e agli appuntamenti della Settimana Santa, quest'anno si rinnova e propone ai suoi affezionati spettatori un nuovo repertorio ovvero "Jesus Christ Superstar- il concerto". Si tratta di una coproduzione Orchestra Sinfonica Tosti, direttore artistico Paolo Angelucci, e della Compagnia dell'Alba diretta dai maestri Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo. Una scelta, quella di celebrare un cult del musical che nasce sulla scorta dell'importante anniversario festeggiato da Jesus Christ Superstar ovvero i 50 anni della trasposizione sul grande schermo del musical omonimo . Resta invariato l' appuntamento ovvero la sera di domenica 2 aprile, Domenica delle Palme, alle ore 20.45, nella cornice dello splendido Teatro Francesco Paolo Tosti di Ortona. L'orchestra e il coro diretti dal maestro Paolo Angelucci, eseguiranno le musiche di Andrew Lloyd Webber arrangiate dai Maestri Carlo Maria Genovesi e dallo stesso Angelucci. I cantanti preparati dal M. Gabriele de Guglielmo, e i musicisti si vestiranno di rock con speciale aggiunta della band per celebrare l'anniversario dall'uscita cinematografica che rese il musical famoso in tutto il mondo. Jesus Christ Superstar racconta l'ultima settimana della vita di Gesù dal punto di vista di Giuda Iscariota, sottolineando dunque il conflitto ideologico tra i due. Le numerose polemiche che la produzione destò per la mancanza di sacralità, non fecero altro che rendere il musical rock una delle produzioni più famose ed imperiture della storia.