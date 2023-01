CRITICITA' DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI ORTONA

Seppur in grave ritardo, a metà dicembre, grazie alle continue sollecitazioni dei consiglieri comunali di minoranza, finalmente, l’Amministrazione comunale ha deciso di utilizzare 80.000 euro per dare un sostegno alle famiglie ortonesi in difficoltà e contrastare il particolare momento di grave crisi economica ed occupazionale.



Purtroppo, come ammesso dal Comune stesso nella determinazione dirigenziale n. 2810 del 30 dicembre scorso, la struttura amministrativa che si occupa dei servizi sociali non è riuscita ad esaminare in tempo le 116 domande pervenute per far trascorrere un Natale sereno alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi economica, rinviando la concessione del contributo al 2023.



“Da mesi - dichiarano i consiglieri comunali Ilario Cocciola, Gianluca Coletti, Simonetta Schiazza ed Emore Cauti - denunciamo lo stato di criticità dei servizi sociali del Comune causato dallo smantellamento dell’ufficio delle politiche sociali e dalla scarsa considerazione dell’Amministrazione comunale per le famiglie in difficoltà”.



“Non essere riusciti ad esaminare 116 domande nel giro di pochi giorni - continuano i consiglieri comunali del coordinamento soloortonanellatesta - ed aver costretto le famiglie ortonesi maggiormente in difficoltà a non poter avere un aiuto concreto nel periodo natalizio, oltre ad essere sintomatico dello stato di abbandono in cui si trovano gli uffici comunali che si occupano di politiche sociali, è sicuramente molto grave!”



Ci auspichiamo che oggi, finite le feste, ci si appresti nella pratica perché per queste 116 famiglie c'è stato ben poco da festeggiare!