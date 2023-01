Festival della Melodia, vince Elena Polidoro

Almeno per un giorno Città S. Angelo è stata la capitale della musica con le forti emozioni offerte nella terza edizione del "SuperFestival" da alcuni tra i più amati vincitori nazionali degli ultimi anni del Festival della Melodia.

Al Teatro comunale è stata festa grande per la cantautrice ortonese Elena Polidoro

che a sorpresa, ma con merito si è imposta cantando e interpretando al meglio una cover di Elisa dal titolo "O forse sei tu" ed il brano "Time" da lei stessa scritto e musicato.

A premiarla con il trofeo Siae il noto musicista Santino Spinelli, il presidente del consiglio comunale Antonio Plevano e le finaliste di Miss Adriatico Silvia Severo, Giorgia Martinelli, Giulia De Leonibus e Siria Chiavarini.





Due ore di spettacolo in diretta online sui siti Abruzzi.tv e Festivaldellamelodia.net che alla fine hanno visto soddisfatti per le Migliori qualità vocali la giovanissima Sofia Bevilacqua di Chieti e per la Migliore interpretazione il veterano Marco Corneli di Silvi.

La commissione composta da esperti del settore del calibro del chitarrista Maurizio Di Fulvio e del polistrumentista Andrea Pelusi ha assegnato il premio della giuria "Pierangelo Bertoli" a Maurizio Tocco e quello della critica "Ivan Graziani" a Laura Zizi.

Meritavano maggiore fortuna voci interessanti ed ormai note come quelle di Franco Midiri, Maurizia Sciarretta, Marica Pellegrini e Alessia Armellani che hanno vergato stagioni di successo dell'unica kermesse abruzzese patrocinata da Siae Italia che offre l'opportunità gratuita di esibirsi a tanti artisti.

Lo spettacolo è stato presentato con simpatia dalla graziosa campionessa di pattinaggio Stella Cantelli con le esibizioni artistiche di Franca Minnucci, Genni Cusopoli, Andrea Pelusi e del cabarettista Valerio Basilavecchia.

L'evento è stato patrocinato dal comune angolano ed ha richiamato un folto pubblico.