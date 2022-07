ENZO MARAIO, SEGRETARIO NAZIONALE DEL PSI AD ORTONA PER LA COSTITUZIONE DELLA LOCALE SEZIONE SOCIALISTA.

"

Appuntamento politico di importanza nazionale Sabato 30 luglio ad Ortona, dove alle ore 18,00 presso la Sala Eden, in Corso Garibaldi 1 il Segretario Nazionale del Psi ENZO MARAIO parteciperà alla costituzione della nuova sezione socialista. Come è noto Ortona è sempre stata una realtà con una forte presenza politica ed elettorale socialista, almeno fino alla metà degli anni novanta del secolo scorso. Ora un gruppo di compagne e compagni, tra cui ex amministratori locali e già dirigenti e militanti di partito e giovani si è attivamente impegnato, in questo ultimo periodo, per ricostruire una realtà organizzativa socialista, suscitando consensi ed interesse.

Poichè, siamo in campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento, la riunione di sabato 30 luglio p.v. sarà anche la prima manifestazione elettorale dei socialisti abruzzesi e la presenza del Segretario Nazionale Enzo Maraio sarà importante per illustrare la posizione e le proposte dei socialisti italiani, sia rispetto centro sinistra che sulle emergenze sociali nazionali.

All’incontro parteciperanno il segretario regionale del Psi Gianni Padovani, il segretario provinciale del Psi Giovanni Scioli, D‘Angelo Gabriella componente il consiglio nazionale del Psi e Barisani Gabriele assessore del Comune di Vasto.



del COORDINATORE COMITATO PROMOTORE SEZIONE PSI ORTONA, Avv. Luigi di Iorio





