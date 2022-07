A Ortona nasce una cellula del P.C.I.

Ne dà informazione alla cittadinanza Marco Uccelli , promotore, insieme ad alcuni compagni e compagne, della nascita a Ortona di una cellula del Partito Comunista Italiano, che ha come suo segretario nazionale Mauro Alboresi http://www.ilpartitocomunistaitaliano.it .

Ci sono tutti i buoni presupposti, dichiara Uccelli, affinché il livello embrionale che si è creato a Ortona del PCI diventi a breve una realtà più grande e rappresentativa di tanti che ancora si riconoscono nei valori del Partito Comunista Italiano, valori che sono quelli della Costituzione Repubblicana, della resistenza e dell’antifascismo e si richiamano al miglior patrimonio politico e ideologico dell’esperienza storica del PCI da Gramsci a Berlinguer.







Continua Uccelli, dopo le recenti consultazioni amministrative, che hanno messo in risalto l’accozzaglia politica della nostra città e non di meno l’avvicendarsi delle prossime consultazioni nazionali del 25 settembre e che ne confermano la confusione politica che purtroppo molti vivono, oggi più che mai, abbiamo bisogno del comunismo, abbiamo bisogno dei comunisti, abbiamo bisogno di un partito comunista. La promessa di prosperità e democrazia della narrazione borghese del 1989 si è rapidamente sgretolata, così il capitalismo sta mostrando senza veli il suo volto distruttivo. Il manipolo di ricchi che controlla lo sfruttamento di un gran numero di persone e dell'ambiente è disposto a rischiare una guerra generalizzata e la desertificazione del pianeta pur di non rinunciare anche minimamente al potere e ai privilegi.

Con questi presupposti dichiara Uccelli non possiamo far finta di niente e rimanere a guardare rassegnati, ma anzi dobbiamo avere il coraggio di lottare come hanno fatto i nostri padri, per avere un futuro di pace e di progresso per tutti, ricordandoci che la lotta passa anche per l’impegno politico e la militanza, e affinché ciò possa essere più incisivo fanno fede le parole di Berlinguer :"Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno".

Uccelli