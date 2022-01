NUOVO DIRETTIVO PER IL COMUNE DELLE IDEE

Rinnovo dei componenti del Direttivo per l'associazione Il Comune delle Idee a conclusione naturale del mandato dei precedenti componenti in carica dal 2019. L'assemblea dei soci si è riunita il 20 dicembre e ha eletto all'unanimità Raffaele Ciammaichella, Roberta Daloiso, Riccardo Di Deo, Lorenzo di Nello, Francesco Falcone, Desirèe Ferraioli e Maria Carmela Pagnanelli come membri del Direttivo per il triennio 2022-2025.

Riconfermati come membri dell'organo Di Deo, Di Nello, Daloiso e Pagnanelli, quest'ultima eletta di nuovo alla carica di Presidente. "Ci tengo a ringraziare i soci per questa riconferma che attesta la stima e fiducia nei confronti miei e del Direttivo che fin qui ha lavorato" commenta Maria Carmela Pagnanelli "un ringraziamento per il prezioso contributo alle attività dell'associazione lo rivolgo anche alla consigliera uscente Diletta Di Cesare che non ha potuto essere riconferma per motivi personali ma che continuerà ad essere una nostra socia."

Oltre alle già citata riconferma, entrano per la prima volta nell'organo Francesco Falcone, Raffaele Ciammaichella e Desirèe Ferraioli, quest'ultima nominata Vice presidente. "Spero di riuscire a dare un grande contributo a quest'associazione" commenta la Ferraioli "soprattutto in vista della ripresa a pieno regime delle nostre attività dopo un rallentamento causato dall pandemia. Non mancherà sicuramente la passione e l'impegno da parte di ciascuno di noi".



Il direttivo:

Maria Carmela Pagnanelli PRESIDENTE

Desirèe Ferraioli VICE PRESIDENTE

Lorenzo di Nello SEGRETARIO

Francesco Falcone TESORIERE

Riccardo Di Deo

Raffaele Ciammaichella

Roberta Daloiso