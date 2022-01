Anticipo per la Sieco che gioca sabato alle 18.00

Giocano d'anticipo Cantù e Ortona. Precisamente le due squadre si incontreranno sabato 8 gennaio alle ore 18.00. Anche per questa giornata di campionato saltano tre gare a causa del Covid.

Rinviate a data da destinarsi:

Bcc Castellana Grotte - BAM Acqua S.Bernardo Cuneo

Emma Villas Aubay Siena - Conad Reggio Emilia

Delta Group Porto Viro - Kemas Lamipel Santa Croce.

Per Cantù si tratta dell'esordio casalingo in questo 2022 ma anche dell'esordio nel girone di ritorno, visto che la precedente gara contro Cuneo era stata rinviata a data da destinarsi.

I canturini, che hanno lo stesso numero di partite giocate della Sieco, 20, navigano in acque relativamente sicure, con i loro 18 punti all'attivo. La Sieco, invece, grazie alle due vittorie da tre punti hanno agganciato Mondovì in coda alla classifica mantenendo vive le speranze e riaccendendo un campionato che per gli ortonesi sembrava ormai destinato.

All'andata i piemontesi si imposero per tre set a zero ma con parziali cortissimi (23/25 - 25/27 - 23/25). «Quella dell'andata contro Cantù è stata una gara emblematica» Ricorda Coach Lanci. «Rappresenta alla perfezione quello che eravamo. Abbiamo tenuto testa all'avversario mancando quel piccolissimo passo che ci avrebbe permesso di vincere un set e magari cambiare l'andamento della gara. Eravamo passivi e incapaci di reagire. Per fortuna posso parlare al passato. Sebbene continuiamo a cadere ogni tanto nell'errore di rilassarci troppo, adesso siamo in grado di reagire. La mentalità della squadra sta finalmente cambiando e se avessimo giocato da principio con questa intensità e con questa concentrazione sono convinto che ora avremmo ben più di quanto abbiamo raccolto fino ad ora. Detto questo, anche Cantù ha fame di punti e con le ottime individualità che può mettere in campo di certo non vorrà regalarci nulla. Sta a noi dimostrare di essere in grado di batterli e ce la metteremo tutta».

La gara tra la Pool Libertas Cantù e la Sieco Service Impavida Ortona sarà trasmessa in diretta streaming e potrete seguirla sul sito www.impavidapallavolo.it

Arbitreranno i signori Russo Roberto e Nava Stefano (Villasanta - Monza Brianza -).

Queste le altre gare in programma, al netto di quelle rinviate:

Synergy Mondovì - Cave Del Sole Lagonegro

Gruppo Consoli McDonald's Brescia - HRK Diana Group Motta